Chancho En Piedra será parte del primer concierto con distanciamiento físico en Chile

En 2011 se produjo algo impensado para los fans del metal, cuando Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax hicieron lo que es conocido como “The Big Four“, aludiendo a los cuatro grandes nombres del thrash metal. Para la edición de #MetallicaMondays de esta semana, el cuarteto regresó hasta dicha época para mostrar un show grabado en el Yankee Stadium en Bronx, New York, el 14 de septiembre de 2011.

Increíblemente, la banda ha mostrado 22 conciertos durante esta cuarentena, los cuales son transmitidos cada lunes a través de su canal de YouTube. Recordemos que Metallica ha transmitido una serie de conciertos para acompañar a sus fanáticos durante esta cuarentena, por lo que este se suma a una lista compuesta por las siguientes presentaciones:

Si todo sigue según lo planeado, el cuarteto volverá a pasar por Santiago el 7 de diciembre en el Estadio Nacional luego de su última presentación en nuestro país como parte de Lollapalooza Chile 2017. Las entradas, eso sí, ya se encuentran agotadas hace meses.

Mira el show acá: