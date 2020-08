Chancho En Piedra será parte del primer concierto con distanciamiento físico en Chile

En algo que ya se volvió habitual, diversos artistas se reunieron para interpretar una versión de “Come Together“, clásico de The Beatles, durante el evento de caridad (De)Tour. En el video podemos ver a gente como Lzzy Hale, Linda Perry, Slash, Gilby Clarke, Mike Garson, Rob “Blasko” Nicholson y Matt Sorum, interpretando el clásico de los Fab Four, además de otro track posteriormente.

Esto, porque Clarke, Hale, Nicholson y Sorum, también versionaron a AC/DC con “It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)“, tal como se puede apreciar en el video más abajo.

Mira el momento a continuación: