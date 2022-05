Cevladé se presentará en Sala CEINA de Centro Arte Alameda

Porcupine Tree publicará este año el esperado álbum “Closure / Continuation“, que llegará el 24 de junio a través de los sellos Music For Nations y Megaforce Records. Hoy, la banda presenta un nuevo adelanto de este con “Herd Culling“, canción que también viene acompañada de un videoclip que puedes ver al final de esta nota, ideal para calentar motores para lo que será el debut del conjunto en nuestro país, el próximo 7 de octubre en Movistar Arena.

Recordemos que la banda anteriormente compartió los singles “Harridan” y “Of The New Day“, como parte de este undécimo larga duración del proyecto, el que será sucesor de “The Incident” de 2009, mostrando una agrupación ahora formada por Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison en su forma característica, sin perder su sonido tan insigne.

La venta de entradas para el concierto en Chile está disponible mediante sistema Punto Ticket, con los siguientes valores:

Platea Zafiro: $109.250 (AGOTADO)

Platea Royal: $97.750 (AGOTADO)

Platea Baja: $74.750 (AGOTADO)

Cancha General: $56.350

Platea Alta: $40.250 (AGOTADO)

Tribuna: $33.350 (AGOTADO)

Silla de Ruedas: $33.350

*Todos los precios incluyen cargo por servicio.

Conoce el single a continuación: