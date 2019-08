Cevladé publicará un nuevo álbum: “RainViento”

El lanzamiento de “We Are Not Your Kind” ya está a la vuelta de la esquina, por lo que Slipknot llega con un nuevo adelanto de este trabajo que verá la luz el día viernes 9 de agosto. Se trata de la canción “Birth Of The Cruel“, el tercer avance de la placa, y que sigue demostrando que para este LP no escatimarán en potencia. Si no cree, juzgue por su cuenta con el track a continuación: