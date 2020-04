Cevladé estrena el primer adelanto de la edición 2020 de “Demonio Maravilla”

Camino al lanzamiento de su álbum “Petals For Armor“, tal parece que Hayley Williams publicará una canción de manera semanal hasta llegar a la fecha de estreno el día 8 de mayo. Ahora es el turno de “My Friend“, single en dónde la frontwoman de Paramore explora distintos sentidos de la amistad, en una mirada muy personal e introspectiva, lo que parece ser la tónica de su debut como solista.

El track llega a acompañar a las ya publicadas “Over Yet“, “Simmer“, “Leave It Alone”, “Cinnamon“, y la celebrada colaboración junto al supergrupo boygenius titulada “Roses/Lotus/Violet/Iris“.

Escucha el nuevo single a continuación: