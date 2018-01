Cartel y horarios de la edición 2018 de Festival Internacional de Jazz de Providencia

La agenda de conciertos 2018 sigue llenándose, esta vez, con los galeses de Neck Deep, quienes aterrizarán en suelos nacionales el próximo sábado 31 de marzo para ofrecer un show en Espacio San Diego (San Diego 1455).

Con seis años de carrera y tres discos de estudio como aval, la banda se ha transformado en uno de los nombres clave dentro del nuevo pop punk, consolidando su propuesta en los distintos eventos y festivales relacionados con el género.

El grupo llegará a Chile para presentar su último álbum, “The Peace And The Panic“ (2017), esto, bajo una gira del mismo nombre que también tendrá escalas en más países de Sudamérica.

Las entradas para el show estarán disponibles a través de sistema Ticketek con los siguientes valores: