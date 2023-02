Cancamusa abrirá shows de Los Bunkers en Estadio Santa Laura

Tras siete años sin visitar Chile, regresa a nuestro país una de las bandas más importantes del rock neo psicodélico, The Brian Jonestown Massacre, que se presentará el 16 de abril en el recientemente estrenado centro de eventos Basel, ubicado en el Mall Barrio Independencia. El colectivo de rock liderado por Anton Newcombe, vendrá luego de publicar en 2022 el álbum “Fire Doesn’t Grow On Trees” y “The Future Is Your Past” este año, mostrando parte de estas obras junto con los clásicos de su catálogo.

La alineación que se presentará junto a Newcombe en nuestro país la componen Joel Gion, Collin Hegna, Ricky Maymi, Daniel Allaire, Rob Campanella y Ryan Van Kriedt. Este evento es el primero de una serie de conciertos que está realizando En Órbita junto al nuevo venue de eventos Basel, presentando una nueva propuesta de sala para eventos de música en vivo, con una ubicación excepcional, incluyendo servicios indispensables, estacionamientos subterráneos, seguridad de primer nivel, entre otras cosas.

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster. Estos son los valores: