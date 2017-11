Camila Moreno, Kuervos Del Sur y más artistas se suman a La Cumbre Del Rock Chileno 2018

Como te contábamos hace algunos meses, Josh Homme estuvo a cargo del score completo de la cinta alemana, “In The Fade” (2017), precisamente el nombre de la canción incluida por Queens Of The Stone Age en su enorme disco de 2000, “Rated R“.

Pues bien, el día de hoy el músico norteamericano publicó el soundtrack completo de la película, el que también incluye canciones de Faith No More, Courtney Barnett, Lykke Li, Hindi Zahra y de los propios QOTSA.

Puedes escuchar el registro completo a continuación: