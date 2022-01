Calvin Simon, cofundador de Parliament-Funkadelic, falleció a los 79 años

El fin de semana llega con malas noticias, ya que se ha confirmado el fallecimiento de Calvin Simon, quien fuera reconocido principalmente por su trabajo como vocalista de Parliament-Funkadelic, compartiendo créditos con George Clinton en la agrupación que logró el éxito con hits como “I Can Feel the Ice Melting”, “Heart Trouble” y “I Wanna Testify“. La noticia fue entregada por su ex compañero, quien dedicó a través de sus redes sociales unas palabras para el fallecido músico de 79 años.

“Que descanse en paz mi hermano de P-Funk, Mr. Calvin Simon“ expresó Clinton en su comunicado. Bootsy Collins agregó por su parte que “hemos perdido otro miembro original de Parliament/Funkadelic”, quien recordó a Simons como un “amigo, compañero y un tipo muy cool”.

Acá el comunicado:

We lost another Original member of Parliament/Funkadelic. A friend, bandmate & a cool classic guy, Mr. Calvin Simon was a former member of Parliament/Funkadelic. He's in the Rock and Roll Hall of Fame, inducted in 1997 with fifteen members of P-Funk!

R.I.P…🙏🤗 Bootsy baby!!!😢 pic.twitter.com/EulO2Esx7l

— Bootsy Collins (@Bootsy_Collins) January 7, 2022