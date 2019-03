Calexico publicará álbum colaborativo junto a Iron & Wine: “Years To Burn”

En 2005, Calexico unió fuerzas junto a Iron & Wine para publicar el EP “In The Reins“, y ahora, ambos vuelven a colaborar, esta vez para un álbum completo. “Years To Burn“, es el nombre de este LP colaborativo que estará disponible desde el próximo 14 de junio a través de Sub Pop.

Además, se liberó el primer adelanto de este trabajo, tratándose de la canción “Father Mountain“, que puedes revisar a continuación junto con los detalles del tracklist y portada de este disco.

Tracklist de “Years to Burn”: