Cage The Elephant anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Ready To Let Go”

Había pasado un tiempo considerable desde que tuvimos noticias sobre Cage The Elephant, pero el conjunto está lleno para volver a arremeter con “Social Cues“, su nuevo trabajo de estudio, que será lanzado el próximo 19 de abril a través de RCA. Este será el sucesor de “Tell Me I’m Pretty” de 2017, transformándose así en su quinto trabajo de estudio.

El disco contará con 13 tracks en total, incluyendo una colaboración con Beck llamada “Night Running“. Además, el conjunto publicó el primer adelanto de este trabajo, la canción “Ready To Let Go“, estrenada con videoclip incluido, el cual fue dirigido por el propio vocalista, Matt Shultz.

Revisa a continuación el listado de canciones, la portada, y el video del primer adelanto.

Tracklist de “Social Cues”: