Built To Spill lanzará álbum tributo a Daniel Johnston

No hay duda de que Daniel Johnston fue un artista que influenció a un montón de bandas a lo largo de su carrera, por lo que los homenajes no se hicieron esperar una vez que el músico falleciera en 2019. Ahora, es una agrupación que tiene una historia muy especial con el fallecido artista la que ha querido recordarlo, ya que Built To Spill acaba de anunciar el lanzamiento de “Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston“, disco que tal como su nombre lo menciona, se compondrá de versiones de Johnston.

El álbum estará disponible el 1 de mayo a través de Ernest Jenning Record Co, contando con 11 composiciones del músico grabadas por la banda dirigida por Doug Martsch. En 2017, cuando Johnston realizó su última gira, fue acompañado por una banda distinta en cada ciudad donde tocó, siendo Built To Spill la elegida en Vancouver, quienes grabaron este álbum mientras se preparaban ensayando las canciones para dicho concierto.

Te dejamos a continuación con todos los detalles de este trabajo: tracklist, portada, y la canción “Bloody Rainbow” como primer adelanto de este LP.

Tracklist de “Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston”: