Bruce Springsteen estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Letter To You”

“El Jefe” no pierde tiempo, ya que luego de algunos rumores y trascendidos durante las últimas horas, finalmente se confirma la noticia de que Bruce Springsteen publicará un nuevo trabajo de estudio este 2020. El nombre del LP es “Letter To You”, el cuál llegará el próximo 23 de octubre a través de Columbia y que contará con canciones nuevas y tres regrabaciones de unos descartes sacados de algunos álbumes del músico en los setenta.

Además, Springsteen mostró el primer adelanto de este trabajo con la canción “Letter To You”, la cuál puedes revisar al final de esta nota. Volviendo al disco, este fue grabado junto a la siempre fiel E Street Band, contando con producción conjunta de Springsteen y Ron Aniello. Finalmente, el sucesor de “Western Stars” (2019), contará con nuevas versiones de los descartes “Janey Needs A Shooter”, “If I Was The Priest” y “Song For Orphans”.



Tracklist de “Letter To You”: