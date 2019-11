Bruce Dickinson llega a Chile con show conversatorio “What Does This Button Do?”

Hace poco más de un mes, Iron Maiden se presentó por partida doble en nuestro país, y ahora, es su vocalista Bruce Dickinson quien anuncia su regreso para 2020, donde el músico llegará hasta CA660 Teatro Corpartes con su show conversatorio “What Does This Button Do?“, el próximo 23 de agosto, en donde además de hablar sobre su último libro, también tendrá una sección de preguntas y respuestas con la audiencia.

La publicación Best-Seller de New York Times & UK Times de su autobiografía del 2017 What Does This Button Do? tuvo a Bruce promocionando el libro con una pequeña cantidad de lecturas y preguntas y respuestas en los cines de todo el Reino Unido. What Does This Button Do? – Un encuentro con Bruce Dickinson se ha convertido en un show conversatorio, más parecido a la rutina de un comediante, que dura más de dos horas y recorre el mundo con gran éxito, incluida una actuación con entradas agotadas el verano pasado en el festival de artes más grande del mundo, el Festival Fringe de Edimburgo.

Dividido en dos partes, la primera mitad del espectáculo tiene a Bruce echando una mirada humorística, a menudo satírica, a su colorida vida de montaña rusa. Entregando historias convincentes en su estilo singularmente anárquico y puntuado con fotografías, cuenta anécdotas no solo del libro. La segunda mitad de la noche está dedicada por completo a una sesión de preguntas y respuestas, donde las preguntas extravagantes, francas y, a menudo, totalmente descabelladas, se abordan con respuestas completamente improvisadas, e invariablemente rápidas, de Bruce, todo lo cual hace que sea una noche agradable y muy entretenida.

La venta de entradas comenzará el día 28 de noviembre a través del sistema Puntoticket. Estos son los valores:

Foso: $109.250

Diamante: $90.850

Palco Central: $82.800

Platinum: $78.200

Balcón Central: $71.300

Zafiro: $54.050

Palco Lateral: $40.250

Balcón Lateral: $28.750

También habrá una preventa exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank, donde podrán optar a un 20% de descuento desde las 11:00 AM del martes 26 de noviembre hasta las 11:00 AM del jueves 28 de noviembre, o hasta agotar el stock de 400 tickets disponibles para esta preventa, con un máximo de 4 tickets por transacción.