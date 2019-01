Broken Social Scene anuncia EP y estrena nueva canción: “All I Want”

La semana pasada, Broken Social Scene estrenó dos nuevas canciones para un programa de radio de Canadá, lo que encendió las alarmas sobre un eventual nuevo trabajo del conjunto. Ahora, eso se materializa con el anuncio de “Let’s Try The After – Vol. 1“, EP de cinco canciones que la banda publicará el próximo 15 de febrero a través de Arts & Crafts.

Además, la agrupación estrenó la canción “All I Want“, el que es técnicamente el segundo adelanto de este trabajo, ya que la canción “1972“, uno de los dos tracks que estrenaron en vivo recientemente, también formará parte del EP. Hasta la fecha, el último álbum de Broken Social Scene fue “Hug Of Thunder” de 2017, por lo que se estima que este sería el primero de una serie de lanzamientos cortos para este 2019.

Te dejamos con el tracklist, la portada, además de la nueva canción del conjunto, a continuación.

Tracklist de “Let’s Try the After – Vol. 1”: