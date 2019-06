Brittany Howard de Alabama Shakes anuncia primer álbum solista y estrena canción: “History Repeats”

Killswitch Engage ya tiene todo listo para su regreso con “Atonement“, su próximo trabajo de estudio que estará disponible el próximo 16 de agosto a través de Metal Blade Records y Sony Music Entertainment. Además, la banda estrenó la canción “Unleashed“, a modo de primer adelanto de esta nueva placa.

El álbum, contará con once nuevas composiciones, entre las que destacan la canción “The Signal Fire“, en la cual está como invitado el antiguo vocalista del conjunto, Howard Jones, así como también “The Crownless King“, donde participa Chuck Billy de Testament como invitado. Revisa todos los detalles del álbum a continuación, tales como portada, tracklist, y el primer adelanto de este LP.

Tracklist de “Atonement”: