Bring Me The Horizon publica cover de ANOHNI: “Drone Bomb Me”

El más reciente invitado de “Spotify Singles” fue Bring Me The Horizon, quienes se encuentran en llamas tras la publicación de su tremendo álbum “amo” (2019), con el cual se estuvieron presentando nuevamente en nuestro país. Además de la interpretación de “Mother Tongue“, el conjunto siguió la tradición de esta serie de Spotify para presentar un cover, tratándose de la canción “Drone Bomb Me” de ANOHNI, la cual puedes escuchar a continuación: