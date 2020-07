Breaking Benjamin comparte video interpretando “Would?” junto a Gavin Rossdale

Si no estuviera la pandemia del COVID-19, ya habría comenzado una extensa gira en donde participarían Breaking Benjamin junto a artistas como Bush, Theory Of A Deadman, Saint Asonia y Cory Marks, pero como eso ya no es posible, es que la banda de igual forma quiso entregarle algo especial a sus fans. Esto, porque el conjunto publicó un video grabado en febrero de este año, donde interpretaron una versión de “Would?” de Alice In Chains junto a Gavin Rossdale de Bush como invitado especial.

Mira el momento acá: