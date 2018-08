Boy George & Culture Club anuncia nuevo álbum de estudio: “Life”

El año pasado vivimos finalmente el esperado debut de Culture Club en nuestro país, con un concierto que Boy George indicó como uno de los últimos antes de una eventual separación de la banda, lo que ahora cambió radicalmente. Lo anterior, se debe a que la agrupación, ahora etiquetada como Boy George & Culture Club, anunció los detalles de lo que será su primer álbum de estudio en diecinueve años, que lleva por nombre “Life“, con fecha de publicación para el próximo 26 de octubre.

Además, la banda publicó la canción “Let Somebody Love You“, que sirve como segundo adelanto de este álbum, luego de haber lanzado “More Than Silence” en 2014. Este disco, viene a ser el sucesor de “Don’t Mind If I Do“, publicado en 1999.

Te dejamos con la portada, tracklist, y primer adelanto, a continuación.

Tracklist de “Life”: