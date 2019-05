Boom Boom Kid regresa a Chile en junio

El próximo 5 de junio se estrenará la nueva temporada de “Black Mirror” en Netflix, y uno de sus capítulos será “Smithereens“, el cual estará musicalizado por una verdadera leyenda. Esto, porque Ryuichi Sakamoto será el encargado de darle vida a la música para este episodio, con un soundtrack que tendrá su lanzamiento el 7 de junio de manera digital, y próximamente en vinilo a través del sello Milan Records.

Además, Sakamoto compartió un adelanto de este trabajo mediante la canción “this is my last day“, la cual puedes revisar a continuación junto con los detalles del tracklist y portada del soundtrack.

Tracklist de “Black Mirror: Smithereens”: