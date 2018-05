Bonzo anuncia lanzamiento en vivo de su nuevo disco: “Bola Extra”

Dave Matthews Band tiene todo preparado para su regreso discográfico, esto, a nada menos que seis años desde el lanzamiento de su último larga duración, “Away From The World” (2012). La banda norteamericana volverá el próximo 8 de junio a través de “Come Tomorrow“, trabajo que se convertirá en el noveno álbum de su carrera.

Así las cosas, el histórico combo de Virginia adelantó el primer single de la producción, “Samurai Cop (Oh Joy Begin)“, tema que también abre el track listing del disco.

Puedes escuchar la canción aquí: