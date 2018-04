Bonebreaker se suma a show de Immolation en Chile

Excelentes noticias para continuar con esta jornada. Y es que luego de cuatro años sin publicar material alguno, Mazzy Star acaba de reaparecer con una nueva canción, su primer lanzamiento desde la salida del tema, “I’m Less Here“, en abril de 2014.

La icónica banda formada en los noventa por David Roback y Hope Sandoval regresó con la canción “Quiet, The Winter Harbor“, la que formará parte de un EP que ya tienen preparado. Aquel se titulará “Still“, tendrá su salida el próximo 1 de junio, e incluirá tres nuevos temas además de una renovada versión de “Acension“, que figura en el track listing del maravilloso álbum de 1993, “So Tonight That I Might See“. Puedes escuchar “Quiet, The Winter Harbor” más abajo.

Recordemos que en 2013 Mazzy Star publicó su primer LP luego de 17 años, “Seasons Of Your Day“. Su antecesor había sido “Among My Swan” (1996).