Body/Head anuncia nuevo disco y estrena canción: “You Don’t Need”

Nuevamente Kim Gordon y Bill Nace decidieron darle un impulso al gran proyecto que formaron en 2012, hablamos de Body/Head. Y es que la legendaria ex Sonic Youth y el destacado guitarrista norteamericano acaban de anunciar la salida de un nuevo disco de la banda, el que llegará el próximo 13 de julio bajo el nombre de “The Switch“.

El álbum se convertirá en el tercer LP facturado por la dupla, y en el sucesor de “No Waves” (2016). Sin embargo, eso no es todo, porque el dúo adelantó el primer single de la producción, “You Don’t Need“, el que explora densos e hipnóticos sonidos, definitivamente no aptos para todo el mundo.

Puedes escuchar la canción aquí: