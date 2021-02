Bodom After Midnight anuncia los detalles de su nuevo EP: “Paint The Sky With Blood”

El supergrupo Bodom After Midnight revela nuevos detalles de su próximo trabajo, convirtiéndose en su única entrega debido a la lamentable muerte de Alexi Laiho de Children Of Bodom, ocurrida el pasado 4 de enero. El EP, titulado “Paint The Sky With Blood“, será lanzado el 23 de abril a través de Napalm Records.

La banda integrada por Daniel Freyberg en guitarra rítmica, Mitja Toivonen en el bajo y Waltteri Väyrynen encargado de las baterías, describe con orgullo poder cumplir el deseo de Laiho y publicar el EP. A continuación, te dejamos el tracklist, y la portada:

Tracklist de “Paint The Sky With Blood” de Bodom After Midnight :