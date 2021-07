Bob Odenkirk entrega actualización de su estado de salud

Fueron días de susto y preocupación, pero finalmente tenemos una actualización sobre el estado de salud de Bob Odenkirk luego de que sufriera un desmayo mientras se encontraba en el set de la serie “Better Call Saul“, donde interpreta el rol protagónico del abogado Saul Goodman. Lo mejor de todo, es que dicha información proviene del mismo actor, quien comentó lo sucedido mediante un breve mensaje en redes sociales. “Gracias a mi familia y amigos que me han rodeado esta semana y por el efusivo amor de todos los que expresaron preocupación y cuidado por mí. Es abrumador, pero siento el amor y significa mucho“, señaló el actor a través de la publicación que realizó en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente, Odenkirk señaló que el problema que sufrió fue un “pequeño infarto”, del cual no requerirá cirugía afortunadamente luego de ser atendido en el hospital. “Tuve un pequeño infarto, pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los médicos que supieron arreglar el bloqueo sin cirugía. Además, el apoyo y la ayuda de AMC y SONY durante todo este proceso ha sido de un nivel superior. Voy a tomarme un tiempo para recuperarme, pero volveré pronto“, añadió el actor.

Aquí la publicación original:

Hi. It's Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021