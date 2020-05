Bob Dylan anuncia nuevo álbum y estrena canción: “False Prophet”

Luego de mucha especulación, finalmente se confirma lo que la fanaticada esperaba: Bob Dylan publicará su primer álbum de canciones originales en 8 años. El legendario músico editará el LP “Rough and Rowdy Ways” el próximo 19 de junio a través de Columbia Records, por lo que para anunciar este acontecimiento es que acaba de estrenar el tercer adelanto de este trabajo con “False Prophet“, sencillo que se suma a las ya conocidas “Murder Most Foul” y “I Contain Multitudes“.

Por el momento se desconocen más detalles del sucesor de “Tempest” (2012), pero juzgando por los adelantos que hemos podido escuchar, todo apunta a que el músico vuelve a estar en forma con su especial y alabada composición tanto en música como en las letras. Lo que venga de Dylan, claramente será relevante.

Escucha el nuevo single a continuación: