Blue Öyster Cult estrena dos nuevas canciones: “That Was Me” y “Box In My Head”

El próximo 9 de octubre, Blue Öyster Cult regresará con un nuevo álbum de estudio titulado “The Symbol Remains“, el que llega casi 20 años después de “Curse Of The Hidden Mirror“, su último trabajo hasta la fecha. Para adelantar este trabajo, es que la banda publicó dos nuevas canciones, “That Was Me” y “Box In My Head“, que además son los primeros tracks que abren este nuevo trabajo de estudio.

Recordemos que la alineación actual de la banda contiene a los integrantes clásicos Eric Bloom y Donald Roeser, acompañados de Jules Radino, Danny Miranda y Richie Castellano. Revisa a continuación los detalles de tracklist, portada y los primeros dos adelantos de este trabajo.

Tracklist de “The Symbol Remains”:

That Was Me Box In My Head Tainted Blood Nightmare Epiphany Edge Of The World The Machine Train True (Lennie’s Song) The Return Of St. Cecilia Stand And Fight Florida Man The Alchemist Secret Road There’s A Crime Fight

Escucha ambas canciones acá: