Blink-182 tocó cuatro canciones en Jimmy Kimmel Live!

Si ayer te contábamos que Franz Ferdinand llegó al escenario externo de Jimmy Kimmel Live! para ofrecer un show, hoy te alertamos que Blink-182 hizo exactamente lo mismo en la última jornada del ya clásico espacio de la televisión norteamericana.

La banda originaria de California llegó al espectáculo para interpretar “Kings Of The Weekend” de su más reciente disco de estudio, “California” (2016), pero también para despacharse tres de los cortes más recordados de su catálogo, “I Miss You“, “Feeling This” y “All The Small Things“.

Puedes revisar todos los registros de la presentación aquí: