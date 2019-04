Blink-182 interpretó en vivo el álbum “Enema Of The State”

El fin de semana se realizó el festival “Back To The Beach“, donde Blink-182 estuvo presente con un set muy especial. Esto, porque la banda interpretó de manera íntegra su tercer álbum “Enema Of The State” (1999), el cual cumplirá 20 años en junio próximo, incluyendo los 12 cortes que componen el LP.

Por supuesto, todo esto fue con la alineación que actualmente mantiene la banda, con el baterista Travis Barker y el bajista Mark Hoppus acompañados del también integrante de Alkaline Trio, Matt Skiba, quien reemplaza al ex vocalista Tom DeLonge desde su partida del conjunto.

Mira videos captados desde el público a continuación: