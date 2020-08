Black Sabbath publicará edición especial por los 50 años de “Paranoid”

Durante esta cuarentena, Sepultura ha estado publicando la serie “SepulQuarta“, en donde cada semana publican la interpretación de una canción en vivo con algún invitado. En esta ocasión, el invitado fue el ex guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, para una versión del clásico “Orgasmatron“, que la banda ya había publicado en una edición deluxe del álbum “Arise” de 1991.

La banda ya había interpretado varias canciones durante esta serie como “Cut-throat” junto a Scott Ian de Anthrax, “Biotech Is Godzilla“ con el bajista Shavo Odadjian de System Of A Down, además del cover de “Polícia” junto a Tony Bellotto de Titãs.

Mira la presentación acá: