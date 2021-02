Black Sabbath comparte dos adelantos de sus próximas reediciones

Llegan novedades de The Who, y es porque los ingleses publicarán una reedición de lujo con mucho material inédito del disco “The Who Sell Out” de 1967, la cual llegará el próximo 23 de abril a través de UMe y Polydor, contando con 46 grabaciones inéditas, dos singles en formato 7″ y cinco CDs con un total de 112 canciones, además de un libro de 80 páginas con fotos y escritos del guitarrista, Pete Townshend. Para adelantarlo, es que la banda compartió los demos de “Pictures Of Lily“, “Kids! Do You Want Kids“, y “Odorono“, que puedes escuchar más abajo.

Este disco se desarrolla bajo el concepto de simular la transmisión de una radio pirata bajo el nombre de “Radio London”, y de una manera irónica la banda va mostrando a unos músicos que realizan comerciales dentro del relato sonoro. Revisa a continuación los detalles del tracklist, y la canción.

Tracklist de “The Who Sell Out Super Deluxe Edition”:

Disco 1: “The Who Sell Out” – Mono Album

Armenia City In The Sky Heinz Baked Beans Mary Anne With The Shaky Hand Odorono Tattoo Our Love Was I Can See for Miles I Can’t Reach You Medac Relax Silas Stingy Sunrise Rael / Track Records run-off groove

Bonus Tracks – Mono

Pictures Of Lily (original UK Track single mix) Doctor, Doctor (original UK Track single mix) The Last Time (original UK Track single mix) Under My Thumb (original UK Track single mix) I Can See For Miles (original UK Track single mix) Mary Anne With The Shaky Hand (original US Decca single mix) Someone’s Coming (original US Decca single mix) (Track inédito) Unused Radio London ad / Early Morning… (original 1967 mono mix) Unused Radio London bulletin link /Jaguar (original 1967 mono mix) Unused Radio London ad /Tattoo (early alternate mono mix) Rael (Talentmasters Studio, New York early rough mix) (Track inédito) Sunn Amps promo spots (Track inédito) Great Shakes ad

Disco 2: “The Who Sell Out” – Stereo Album

Armenia City in The Sky Heinz Baked Beans Mary Anne With the Shaky Hand Odorono Tattoo Our Love Was I Can See for Miles I Can’t Reach You Medac Relax Silas Stingy Sunrise Rael

Bonus Tracks – Stereo

Rael Naïve (complete with organ coda ending) (Track inédito) Mary Anne With the Shaky Hand (US single version) Someone’s Coming Summertime Blues Glittering Girl Early Morning Cold Taxi Girl’s Eyes Coke After Coke Sodding About 2:51 Things Go Better With Coke Hall of The Mountain King Jaguar Rael (remake; IBC version) / Track Records outro

Disco 3: Studio Sessions 1967/68

Glittering Girl (Take 4) (2018 remix) Girl’s Eyes (Take 2) (2018 remix) The Last Time (Take 8) Under My Thumb (Take 3) (2018 remix with full ending) Our Love Was (Take 2)6. Relax (4-track to 4-track mix with Pete vocal) Relax (Takes 1 and 2) Mary Anne With the Shaky Hand (Takes 1 & 9) Relax (Remake Take 4) I Can See for Miles (full version) Medac (Take 11) Odorono (Take 3) (2018 remix) Heinz Baked Beans (Takes 1 & 3) (2018 remix) Top Gear (Takes 1 & 2) (2018 remix) Premier Drums (Takes 1 & 3) (2018 remix) Charles Atlas (Take 1) Rotosound Strings (Take 1) (2018 remix) Track Records (2018 remix) John Mason Cars (Takes 1 – 3) / Speakeasy / Rotosound Strings / Bag O’ Nails (2018 remixes) It’s a Girl (aka ‘Glow Girl’) (Takes 1 & 3) Mr Hyde (1st stage mix Take 1) Little Billy (Takes 1 & 3) Mrs Walker (aka ‘Glow Girl’) (4-track to 4-track mix, take 7) Call Me Lightning (Take 1 backing track, stereo mix & jam) Dogs (Take 3) Melancholia (Take 1) Shakin’ All Over (Take 3) Magic Bus (Take 6)

Disco 4: The 1968 Recordings (‘The Road to Tommy’)

Glow Girl Faith In Something Bigger Dr Jekyll And Mr Hyde Call Me Lightning Little Billy’s Doing Fine Dogs Melancholia Fortune Teller Facts Of Life (también conocida como ‘Birds And Bees’, backing track) (Track inédito) Magic Bus (single version) Call Me Lightning (US/UK mono single mix) Dr Jekyll And Mr Hyde (UK mono single mix) Dogs (UK mono single mix) Magic Bus (mono, longer version)

Disco 5: Pete Townshend Original Demos

Kids? Do You Want Kids Relax Glow Girl Glow Girl (Version 2) Inside Outside USA Jaguar Little Billy Odorono Pictures Of Lily Relax (Version 2) Melancholia (2018 remix) Thinking Of You All The While (‘Sunrise’ Version 2) Mary Anne With the Shaky Hands I Can See For Miles

Bonus 7″ Discs:

Track UK 45

I Can See for Miles (early mono mix with single-tracked vocal) Someone’s Coming (original UK Track single mix with single-tracked vocal)

Decca USA 45