Black Pumas debutará en Chile

Un imperdible se suma a la cartelera de conciertos de este 2020, ya que a-ha se presentará nuevamente en nuestro país el próximo 3 de septiembre en Movistar Arena, donde Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar-Savoy traerán una presentación en el formato “An Evening With”, el cual consiste en un show de dos partes con lo mejor de su carrera.

En una de ellas, la banda interpretará las canciones de su álbum debut de 1985 “Hunting High And Low” en el orden de lanzamiento original, para después, en la segunda parte, tocar una selección de canciones nuevas y antiguas, incluidos éxitos más clásicos como “I’ve Been Losing You“y “The Living Daylights“. Todo esto, celebrando los 35 años de su trabajo debut.

La venta de entradas estará disponible mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores: