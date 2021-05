Black Midi presenta anticipadamente su álbum “Cavalcade” a través de YouTube

AFI publicará su nuevo álbum “Bodies” el próximo 11 de junio, o al menos lo que falta de este, ya que la banda ha liberado una gran cantidad de adelantos durante los últimos meses. Hoy es el turno de la canción “Tied To A Tree“, encargada de cerrar el álbum y que se suma a las ya conocidas “Dulcería”, “Far Too Near“, “Looking Tragic“, “Begging For Trouble“, “Twisted Tongues” y “Escape From Los Angeles“, todas parte de este nuevo LP.

El sucesor de “The Missing Man”, EP publicado en 2019, fue producido por Jade Puget, guitarrista de la banda, con mezcla a cargo del productor Tony Hoffer.

Escucha la nueva canción: