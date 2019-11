Black Lips anuncia los detalles de su nuevo disco y estrena canción: “Gentleman”

Luego de regresar a la actividad con la canción “Odelia“, Black Lips ahora anuncia los detalles de un nuevo trabajo de estudio, el que será sucesor de su disco “Satan’s Graffiti or God’s Art?“, lanzado en 2017. Será en concreto el próximo 24 de enero de 2020 cuando conozcamos “Sing in a World That’s Falling Apart“, iniciando así una nueva etapa dentro de la banda.

Además, el conjunto estrenó un nuevo adelanto mediante la canción “Gentleman“, la que mantiene la misma senda mostrada en el sencillo anterior. El LP cuenta con producción a cargo de Nic Jodoin, con quien la banda trabajó en Valentine Recording Studios para forjar esta nueva aventura discográfica. Revisa a continuación los detalles como tracklist, portada, y nuevo adelanto del disco:

Tracklist de “Sing in a World That’s Falling Apart”: