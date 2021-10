Black Country, New Road estrena canción y anuncia nuevo disco: “Ants From Up There”

Black Country, New Road es una joven banda responsable de uno de los mejores álbumes de este año, el aclamado “For The First Time“, pero no pierden tiempo en seguir presentando nuevas canciones, ya que han anunciado su segundo álbum de estudio para 2022. “Ants From Up There” es el nombre de la placa que llegará a través del sello Ninja Tune el próximo 4 de febrero, conteniendo un total de 10 tracks (algunos de ellos ya conocidos en vivo), incluyendo el primer adelanto oficial con la canción “Chaos Space Marine“, que puedes escuchar más abajo.

Tracklist de “Ants From Up There”: