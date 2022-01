Black Country, New Road anuncia la salida de su vocalista

Isaac Wood, el líder de Black Country, New Road, anunció su salida de la banda. Así lo comunicaron a través de sus redes oficiales, y en el nombre de Wood afirmaron que: “Tengo malas noticias, algo que me ha tenido triste y asustado. He tratado de hacer que esto no sea cierto, pero es el tipo de sentimiento de tristeza y miedo que hace que sea difícil tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Juntos hemos compuesto canciones y para luego interpretarlas, lo que a veces ha sido un trabajo increíble, pero ahora sucede que no me siento tan bien y significa que desde ahora ya no seré miembro del grupo”.

Wood agregó: “Para ser claros: esto es completamente a pesar de seis de las mejores personas que conozco, que fueron y son maravillosas de una manera brillante. Si estás leyendo esto, quizás hayas visto algo de eso. Ha sido un gran placer y me gustaría agradecer a todos”.

La banda, que estrenará su próximo álbum “Ants From Up There” bajo el sello Ninja Tune este 4 de febrero, además anunció que continuarán como sexteto, pero sus próximos shows serán cancelados. Todo esto llega tras cancelar una gira por el Reino Unido el año pasado debido a una enfermedad.