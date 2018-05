Björk tocó “Human Behaviour” por primera vez en once años

Sólo en tres ocasiones Mike Patton ha interpretado “Qué He Sacado Con Quererte” de Violeta Parra, de quien es declarado admirador (cómo no serlo, ¿verdad?). La primera fue durante su presentación en la Teletón 2010 (la del famoso “Don Corleone”), la segunda en el concierto que Faith No More ofreció en el Estadio Bicentenario De La Florida el mismo año, y la tercera con Mondo Cane en el Teatro Caupolicán en 2011.

Ahora se dio una cuarta vez, la primera fuera de nuestro país. El momento tuvo lugar en Modena, Italia, donde el compositor se presentó junto a Uri Caine para estrenar el proyecto “Forgotten Songs“, el que recoge una serie de canciones fundamentales.

Además del clásico de Violeta, la dupla también se despachó versiones de “Retrovertigo” de Mr. Bungle (la que Patton no había tocado en 18 años), la mítica “Malagueña Salerosa” de México, “Raining Blood” de Slayer, “Vuelvo Al Sur” de Astor Piazzolla, “Storia D’amore” de Adriano Celentano, y más.

Puedes ver registros de todo lo anterior a continuación: