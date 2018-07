Billy Gould se suma a la gira por los 50 años de MC5

Sorpresa causó el anuncio de una gira de aniversario celebrando los 50 años de MC5, la que venía acompañada de una alineación con los más selectos músicos. Esta decisión, se debió obviamente al hecho de que su frontman, Wayne Kramer, es el único integrante que sigue adelante con el proyecto, siendo el único miembro que sigue vivo junto al baterista Dennis Thompson, quien solo estará en algunas fechas seleccionadas de esta gira.

Ahora, se acaba de sumar Billy Gould, bajista de Faith No More, quien participará en reemplazo de Dug Pinnick, bajista de King’s X, el que ya no es parte del periplo. Gould se suma a la importante lista de nombres compuesta por Kim Thayil de Soundgarden, Brendan Canty de Fugazi, y Marcus Durant de Zen Guerrilla. Además, nombres como Matt Cameron de Pearl Jam, Greg Dulli de The Afghan Whigs y Don Was de Was (Not Was) también aparecerán en fechas seleccionadas.

Esta gira, celebrará el aniversario de la banda, además de enfocarse principalmente en el álbum “Kick Out The Jams” (1969), considerado como el trabajo más emblemático de los oriundos de Detroit, Michigan.