Billy Corgan tocó por primera vez en 23 años “Sweet, Sweet” de The Smashing Pumpkins

miércoles, 20 de septiembre de 2017 | 11:16 am

Preparándose para el lanzamiento de su primer disco como solista en 11 años -“Ogilala“, que tiene fecha de salida para el próximo 13 de octubre-, Billy Corgan hizo una pausa y realizó una de sus habituales transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, el músico norteamericano posteó un clip en el que sólo con su voz y piano interpreta una versión de “Sweet, Sweet“, corte que The Smashing Pumpkins incluyó en el segundo álbum de su carrera, “Siamese Dream” (1993). Lo particular de todo esto es que el compositor no había tocado el tema en 23 años (nada menos que desde el ya lejano septiembre de 1994).

Puedes ver el registro a continuación: