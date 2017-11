Billy Corgan publica mediometraje con canciones de su último disco

En su aniversario número 60, los Premios Grammy volverán a Nueva York después de 15 años para celebrar su ceremonia el próximo 18 de enero, una para la cual acaban de ser revelados los artistas que competirán por el galardón.

Con James Corden nuevamente como anfitrión (el conductor de The Late Late Show ya ocupó el puesto el año pasado), los nominados a las distintas categorías contemplan nombres como el de Kendrick Lamar, Lorde, Mastodon, Metallica, Queens Of The Stone Age o The War On Drugs. También aparecen los fallecidos Chris Cornell y Leonard Cohen, además de Foo Fighters o Jay-Z, este último con la mayor cantidad de nominaciones (8).

Puedes revisar la lista con las categorías más importantes a continuación:

Álbum del Año

Childish Gambino – “Awaken, My Love!”

JAY-Z – 4:44

Kendrick Lamar – DAMN.

Lorde – Melodrama

Bruno Mars – 24K Magic

Grabación del Año

Childish Gambino – Redbone

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – Despacito

JAY-Z – Story of O.J.

Kendrick Lamar – HUMBLE

Bruno Mars – 24K Magic

Canción del Año

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – Despacito

JAY-Z – 4:44

Julia Michaels – Issues

Logic – 1-800-273-8255

Bruno Mars – That’s What I Like

Mejor Nuevo Artista

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

ROCK

Mejor Registro de Rock

Leonard Cohen – You Want It Darker

Chris Cornell – The Promise

Foo Fighters – Run

Kaleo – No Good

Nothing More – Go to War

Mejor Registro de Metal

August Burns Red – Invisible Enemy

Body Count – Black Hoodie

Mastodon – Sultan’s Curse

Meshuggah – Clockworks

Code Orange – Forever

Mejor Canción de Rock

Metallica – Atlas, Rise!

K. Flay – Blood in the Cut

Nothing More – Go to War

Foo Fighters – Run

Avenged Sevenfold – The Stage

Mejor Álbum de Rock

Mastodon – Emperor of Sand

Metallica – Hardwired… to Self-Destruct

Nothing More – The Stories We Tell Ourselves

Queens of the Stone Age – Villains

The War on Drugs – A Deeper Understanding

Mejor Álbum de Música Alternativa

Arcade Fire – Everything Now

Gorillaz – Humanz

LCD Soundsystem – American Dream

Father John Misty – Pure Comedy

The National – Sleep Well Beast

POP

Mejor Registro solista de Pop

Kelly Clarkson – Love So Soft

Kesha – Praying

Lady Gaga – Million Reasons

Pink – What About Us

Ed Sheeran – Shape of You

Mejor Registro Dúo/Grupo de Pop

The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – Despacito

Imagine Dragons – Thunder

Portugal. The Man – Feel It Still

Zedd & Alessia Cara – Stay

Mejo Álbum Vocal de Pop

Coldplay – Kaleidoscope EP

Lana Del Rey – Lust for Life

Imagine Dragons – Evolve

Kesha – Rainbow

Lady Gaga – Joanne

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Mejo Álbum Vocal tradicional de Pop

Michael Bublé – Nobody But Me (Deluxe Version)

Bob Dylan – Triplicate

Seth MacFarlane – In Full Swing

Sarah McLachlan – Wonderland

Various Artists – Tony Bennett Celebrates 90

RAP

Mejor Registro de Rap

Big Sean – Bounce Back

Cardi B – Bodak Yellow

JAY-Z – 4:44

Kendrick Lamar – HUMBLE.

Migos – Bad and Boujee

Mejor Colaboración de Rap/Sung

6LACK – PRBLMS

Goldlink ft. Brent Faiyaz, Shy Glizzy – Crew

JAY-Z ft. Beyoncé – Family Feud

Kendrick Lamar ft. Rihanna – LOYALTY.

SZA ft. Travis Scott – Love Galore

Mejor Canción de Rap

Cardi B – Bodak Yellow

Danger Mouse ft. Run the Jewels, Big Boy – Chase Me

Kendrick Lamar – HUMBLE.

Rapsody – Sassy

JAY-Z – The Story of O.J.

Mejor Álbum de Rap

Kendrick Lamar – DAMN.

JAY-Z – 4:44

Migos – Culture

Rapsody – Laila’s Wisdom

Tyler, the Creator – Flower Boy

Puedes revisar la lista completa de nominados AQUÍ.