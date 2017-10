Billy Corgan estrenó seis nuevos temas en vivo

A sólo unos cuantos días de que Billy Corgan tenga su regreso discográfico, el músico norteamericano sigue adelantando parte del material que será estrenado el próximo 13 de octubre bajo el nombre de “Ogilala“, y firmado con el nombre verdadero del compositor, es decir, William Patrick Corgan.

Así, el líder de The Smashing Pumpkins se presentó la noche de ayer en Berlin, donde además de tocar seis nuevos cortes del registro -“Processional” (en la que colabora el mismísimo James Iha), “The Long Goodbye“, “Half-Life Of An Audodidact“, “Mandarynne“, “Antietam” y “Zowie” (canción que abre el álbum y que está dedicada a David Bowie), también interpretó los dos excelentes primeros singles del LP, “Aeronaut” y “The Spaniards“.

Te dejamos con un registro completo del concierto a continuación:

