Billy Corgan anuncia nuevos EPs de The Smashing Pumpkins

Hace un mes, The Smashing Pumpkins tenía un bullado regreso con parte de la que fue su formación clásica en los noventa. Esto, porque la reunión que incluía a Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, no tomaba en cuenta a D’arcy Wretzky, todo con palabras cruzadas entre la bajista y el calvo cantante.

Tratando de dejar lo anterior atrás, y concentrándose en el tour que trae de vuelta a la banda (Shiny And Oh So Bright), Corgan anunció planes de editar nuevo material junto al grupo.

Con una publicación en Instagram, el músico señaló que tiene ocho canciones listas, inclusive con sus títulos: “Solara“, “Marchin’ On“, “Travels“, “Seek And You Shall Destroy“, “With Sympathy“, “Knights Of Malta“, “Silvery Sometimes (Ghosts)” y “Alienation“.

De acuerdo al compositor, la idea es editar el material dividido en dos EPs con cuatro canciones cada uno, esperando lanzar el primer tema en mayo próximo.