Billie Eilish debutará en Chile

Uno de los debuts más esperados en nuestro país ya es una realidad, ya que Billie Eilish, una de las figuras más importantes de la música en la actualidad acaba de concretar su arribo al país para 2020. Este será el próximo 5 de junio en Movistar Arena, en una gira que la traerá a la región en plena promoción de su LP “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, lanzado este año.

Este será su debut en Sudamérica, incluyendo también paradas en países vecinos como Brasil, Argentina, y Colombia. La preventa para el show es exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank y comienza el jueves 3 de octubre a las 11:00 AM, donde estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta el viernes 4 de octubre, a las 10:59 AM o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa (stock de 4.000 tickets).

La venta general de entradas estará disponible desde el 4 de octubre mediante el sistema Puntoticket. Estos son los valores: