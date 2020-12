Billie Eilish cancela concierto en Chile y gira mundial completa

Lo que era de esperar, hoy se confirma: el show de Billie Eilish en Santiago ha sido cancelado definitivamente. La joven artista debutaría en nuestro país en junio de este año ante un agotado Movistar Arena, pero la pandemia del COVID-19 dejó los planes en el aire hasta que definitivamente se canceló el concierto frente a la imposibilidad de agendar una nueva fecha debido a lo incierto del panorama mundial en la actualidad.

La devolución del ticket completo incluido el cargo por servicio, se realizará según las siguientes indicaciones:

Acá el comunicado de la artista en redes sociales:

A note from Billie on the “WHERE DO WE GO?” World Tour. pic.twitter.com/y23giu5agi

— billie eilish (@billieeilish) December 4, 2020