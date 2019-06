Bikini Kill interpretó “Rebel Girl” junto a Joan Jett

Bikini Kill se encuentra en medio de una serie de shows de reunión, pasando por Brooklyn la noche del martes, donde en cierto punto del set, tuvieron una invitada muy especial. Esto, porque la legendaria Joan Jett se les unió para interpretar la canción “Rebel Girl“, marcando un gran momento en vivo para todos los asistentes. Por supuesto, esta no es la primera vez que se produce una colaboración entre ambas partes, debido a que Jett se hizo presente en el compilatorio “The Singles” (1998), producido por la ex The Runaways, quien tocó guitarra e hizo voces en tres canciones: “New Radio”, “Rebel Girl”, y “Demirep”.

Mira el video a continuación: