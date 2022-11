Belle And Sebastian cancela su gira sudamericana

Belle And Sebastian iba a ser una de las principales atracciones de la edición 2022 de Fauna Primavera, pero ahora lamentablemente eso no podrá ser. La banda, a través de sus redes sociales, confirmó que ha debido cancelar la totalidad de su gira por Sudamérica debido a problemas de salud, sin entregar mayores detalles al respecto. Desde la producción, en tanto, afirmaron que tenían todo listo para informar sobre los horarios del día en que se presentaría la banda, agregando que postergarán el anuncio en espera de un headliner para completar dicha jornada.

Acá el comunicado de la banda:

Sadly our scheduled tour in South America is cancelled. We're so sorry but hoping to play to our fans there further down the road. pic.twitter.com/Kl87N0neie

— belle & sebastian (@bellesglasgow) November 17, 2022