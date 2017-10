Belle And Sebastian anuncia trilogía de EPs y estrena canción: “I’ll Be Your Pilot”

A dos años de que Belle And Sebastian publicara su último larga duración, “Girls In Peacetime Want To Dance” (2015), la banda escocesa anunció nuevo material discográfico, puntualmente una trilogía de EP’s titulada “How to Solve Our Human Problems“.

El primero de estos registros tendrá su lanzamiento el próximo 8 de diciembre, mientras que los dos siguientes lo harán el 19 de enero y el 17 de febrero. Las portadas de cada álbum ya fueron reveladas, y las puedes revisar más abajo.

Por otra parte, el anuncio también llega acompañado de música. Escucha el nuevo tema del grupo a continuación, “I’ll Be Your Pilot“:

