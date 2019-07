Belle And Sebastian anuncia soundtrack y estrena canción: “Sister Buddha”

La banda escocesa Belle And Sebastian está de regreso con nueva música, tratándose del soundtrack para la película “Days Of The Bagnold Summer” (2020), debut directorial de Simon Bird. Este trabajo, sin embargo, estará disponible mucho antes del lanzamiento de la cinta, ya que llegará el día 13 de septiembre a través de Matador Records.

En el disco, habrán once nuevas composiciones, además de la regrabación de dos cortes antiguos: “Get Me Away From Here I’m Dying“, sacado desde el álbum “If You’re Feeling Sinister” (1996), además de la canción “I Know Where The Summer Goes” del EP “This Is Just A Modern Rock Song“, publicado en 1998.

Finalmente, la banda compartió la canción “Sister Buddha“, la que puedes revisar a continuación junto con todos los detalles del álbum como el tracklist, portada, y videoclip del primer adelanto.

Tracklist de “Days Of The Bagnold Summer OST”: