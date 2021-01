Bell Orchestre estrena canción y anuncia los detalles de su nuevo álbum: “House Music”

Dos grandes y queridos artistas se unen para nada más y nada menos que un cover de la mítica y esencial banda del post punk, Gang Of Four. Esto, porque Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine y Serj Tankian, vocalista de System Of A Down, interpretaron la canción “Natural’s Not In It” del album “Entertainment!” (1979).

La canción será parte de “The Problem Of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four“, álbum homenaje al fallecido Andy Gill, gran influencia de Morello y fundamental en el sonido y estilo del conjunto. El LP, que se publicará el 14 de mayo, contendrá canciones de toda la carrera de la banda, las que fueron elegidas personalmente por los artistas a cargo de versionarlas. Toda la información del tracklist y la lista de invitados será publicada el próximo 14 de enero.

Cabe señalar que Gill se encontraba planeando este álbum para lo que sería una edición de aniversario de “Entertainment!” en 2019, incluso trabajando mientras se encontraba en el hospital antes de fallecer.

Escucha el track a continuación: