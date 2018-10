Beirut anuncia nuevo álbum de estudio: “Gallipoli”

Han pasado tres años desde que Beirut publicó “No No No” (2015), su cuarto álbum de estudio, por lo que no habíamos tenido noticias discográficas del proyecto liderado por Zach Condon. Eso hasta ahora, ya que se acaba de confirmar el lanzamiento de “Gallipoli“, próximo LP que verá la luz el 1 de febrero de 2019 a través del sello 4AD. Dicho trabajo constará de 12 canciones, de la cual ya se puede escuchar el primer adelanto, que lleva el mismo nombre que el disco.

Te dejamos con el tracklist, portada, y primer adelanto, a continuación:

Tracklist de “Gallipoli”: